“القره بوللي” تستعدّ لاستحقاقها الانتخابي

بحث رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات المجالس البلدية في “القره بوللي”، مع مدير مديرية الأمن في المدينة بحضور إدارة تأمين الانتخابات بوزارة الداخلية، وضع خطة لتأمين الانتخابات، وضمان سيرها على الوجه الأمثل.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي، عُقد الثلاثاء بمقر اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي “القره بوللي”، وناقش الحاضرون آلية تأمين الانتخابات والخطة الأمنية التي وضعتها مديرية أمن “القره بوللي”؛ لتأمين عملية الانتخابات المقرّر إجراؤها السبت المقبل، وترتيب التدابير الأمنية لتتم العملية بسلاسة، وفي أحسن الظروف الأمنية.

وكانت المدينة قد احتضنت، الثلاثاء بقاعة المجمع الإداري، ورشة عمل لوكلاء ومندوبي القوائم والفئات المرشّحة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة، وتم خلالها شرح وتوضيح مُدوّنة السلوك والإجراءات الاحترازية، وعملية الاقتراع داخل المراكز .

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