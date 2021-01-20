أعضاء بـ«هيئة الدستور» يرحبون بالتوصل لصيغة مشتركة لقانون الاستفتاء

رحب عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بالاتفاق الجديد للجنة الدستورية المشكلة بين وفدي مجلس الدولة الاستشاري ومجلس النواب بشأن صيغة مشتركة لقانون الاستفتاء على مشروع الدستور.

وقالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، في تصريح رصدته «الساعة24» إنها ترحب بالتوصل لصيغة مشتركة لقانون الاستفتاء وأنها تأمل ” في أن تستكمل باقي الإجراءات ويتوفر الدعم اللازم من كافة الأطراف والأجسام المتصدرة المشهد لإكمال المسار الدستوري والخروج بليبيا نحو بر الأمان”.

وتابعت؛ أن “التوافق الذي حدث داخل اللجنة الدستورية تطور إيجابي يؤكد أهمية احترام المسار التأسيسي والتعويل على الإرادة الشعبية بضرورة طرح مشروع الدستور الذي أصدرته هيئة منتخبة من الشعب الليبي على الاستفتاء”.

وفي سياق متصل؛ قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، سالم كشلاف؛ إن “هذا الاتفاق خطوة جيدة، على أمل أن يتوج استحقاق الاستفتاء على الدستور، بإنهاء المراحل الانتقالية التي أنهكت الوطن والمواطن والذهاب إلى المرحلة الدائمة وفق دستور دائم للبلاد”.