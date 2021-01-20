الأرصاد: استمرار الأجواء الباردة وتسجيل “الصفر المئوي” في بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في نشرته الجوية عن حالة الطقس في ليبيا لمدة ثلاثة أيام أجواء باردة نسبيا على اغلب مناطق ليبيا هذا اليوم وتميل للاعتدال بداية من يوم الغد.

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 2021/01/20 المركز الوطني للأرصاد الجوية:

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي

الطقس يشهد اجواء صافية إلى قليلة الغيوم والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى مابين 15-19مْ ولا تتجاوز13 مْ على المرتفعات الجبلية وتميل للاعتدال النسبي من يوم الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

الطقس قليل الغيوم وتتكاثر أحيانا السحب على مرتفعات الجبل الأخضر، فيما الرياح تكون شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول من يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى مابين 14-17مْ ولاتتجاوز 11 مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل اعتدال نسبي بداية من يوم الغد.

(الصفر المئوي)

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

الطقس يشهد ظهور بعض السحب العابرة، بينما الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى مابين 15-20مْ وتنخفض اثاء الليل والصباح الباكر إلى الصفر المئوي.

الكفرة – السرير- تازربو

الطقس يشهد اجواء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى مابين 16-19مْ تميل للاعتدال النسبي بداية من يوم الخميس.

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