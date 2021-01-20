«الرئاسي» ينعى ضحايا الانفجار في مقر الأكاديمية البحرية

نعى المجلس الرئاسي ضحايا «الحريق الذي اندلع أمس الثلاثاء في مقر الأكاديمية البحرية بمنطقة جنزور، عقب انفجار بمخزن الذخيرة».

وأشار المجلس إلى وفاة آمر الأكاديمية العميد أحمد أيوب، وآمر الكلية البحرية العميد سالم أبوصلاح، والمواطن محمد خليفة أحد سكان مخيم النازحين من تاورغاء، القريب من الأكاديمية، مقدما التعازي إلى أسر الضحايا، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأصدرت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق بيانًا للتعزية في المتوفين بالحادث، مؤكدة وقوع الانفجار بمقر الأكاديمية.

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