سبها تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المركز في بيان اليوم الأربعاء، إنه تسلم 35 عينة خاصة بفحص فيروس كورونا ، وأظهرت التحاليل سلبية 15 عينة منها، فيما تأكدت إصابة 20 حالة منها 15 جديدة و5 حالات مخالطة.

فيما توزعت الإصابات على سبها بـ7 حالات، منها 6 جديدة وحالة مخالطة، وبرقن الشاطئ بحالتين جديدتين.

وفي الغريفة تم تسجيل 4 حالات مخالطة، وتراغن 5 حالات جديدة، والقطرون وبنت بيه حالة جديدة في كل منهما.

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