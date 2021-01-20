المجلس الإستشاري يؤكد على إختصاص مجلسي النواب والدولة بتعيين المناصب السيادية

ليبيا – أصدر مجلس الدولة الاستشاري بيانًا أمس الثلاثاء بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية، مرحّبًا بما توصل إليه أعضاء ملتقى الحوار السياسي من آلية لاختيار السلطة التنفيذية، مشيدًا بروح الوطنية والمسؤولية التي تحلّى بها أعضاء الملتقى طيلة هذه الفترة.

المجلس أعرب في بيانه عن أمله بأن تتكلل الحوارات الخاصة بالمسار الدستوري بالنجاح، مناشدًا ممثلي المجلسين بذل المزيد من الجهود لإحداث أكبر توافق ممكن في هذا المسار المهم والرئيس، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية هذه الأيام.

ونوّه إلى أنه انطلاقًا من خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في الجولة الأولى من الحوار في تونس والتي أكدت على اختصاص مجلسي الدولة والنواب بالمناصب السيادية، يعتزم وفد الحوار الممثل للمجلس السفر للمملكة المغربية لاستكمال ما تم الاتفاق عليه سابقًا؛ لكي يدخل حيز التنفيذ مباشرة عقب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية