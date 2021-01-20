مكتب الثقافة في سبها يستأنف نشاطاته بالاحتفاء بمطبوعةٍ جديدةٍ

استأنف مكتب الثقافة في مدينة سبها، نشاطه الثقافي بأصبوحةٍ شعريةٍ موسيقيةٍ؛ احتفاءً بإصدار مجموعةٍ شعريةٍ، بحضور لفيفٍ من المهتمين بالشأن الثقافي.

وقد زيّنت أنغام الكمان فضاء المكان، وشنّفت الآذان وإحساس الحاضرين للأصبوحة الأدبية الفنية، بين جنبات المسرح الشعبي في مدينة سبها.

وشملت الأصبوحة الثقافية، حفل توقيع المجموعة الشعرية “الكوارث وحدها لا تكفي” للشاعر الشاب “هود الأماني”، فيما استهلت بعزف مُنفرد لمقطوعات موسيقية، أدّاها الفنان “محمد البوسيفي”، بحضور مدير مكتب الثقافة والفنون، وعدد من المهتمين بالمجاليْن الأدبي والفني، في المدينة.

وقد صدرت المجموعة الشعرية لـ “هود الأماني” وهو أصيل بلدة “إدري” في وادي الشاطئ، عن “دار إمكان” للطباعة والنشر، في كتاب من الحجم المتوسط في 315 صفحة، ضمّت 115 نصًّا شعرًيا، وكانت الأصبوحة بمثابة إيذان باستئناف النشاط الثقافي لمكتب الثقافة التابع للحكومة الليبية في سبها.

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