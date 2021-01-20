السعودية: ندعم الحلول السياسية في ليبيا وندفع باتجاه تحقيق الأمن بالمنطقة

ليبيا – أكد مجلس الوزراء السعودي أن الرياض تدفع باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتدعم الحلول السياسية في ليبيا وسوريا واليمن.

جاء ذلك في بيان للمجلس عقب اجتماعه برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقًا لوكالة “روسيا اليوم”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية