السعودية: ندعم الحلول السياسية في ليبيا وندفع باتجاه تحقيق الأمن بالمنطقة

ليبيا – أكد مجلس الوزراء السعودي أن الرياض تدفع باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتدعم الحلول السياسية في ليبيا وسوريا واليمن.
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صحيفة المرصد الليبية
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