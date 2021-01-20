ليبيا الان

السعودية: ندعم الحلول السياسية في ليبيا وندفع باتجاه تحقيق الأمن بالمنطقة

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد مجلس الوزراء السعودي أن الرياض تدفع باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتدعم الحلول السياسية في ليبيا وسوريا واليمن.
جاء ذلك في بيان للمجلس عقب اجتماعه برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقًا لوكالة “روسيا اليوم”.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك