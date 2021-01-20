«الرئاسي» ينعى قتلى حريق الأكاديمية البحرية.. ونشطاء: ما سر تواجد الضباط وقت الحادث؟

نعى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ضحايا حريق مبنى الأكاديمية البحرية بمنطقة جنزور، الذي وقع أمس الثلاثاء.

وأوضح بيان «الرئاسي» الذي اطلعت الساعة 24 على نسخة منه، أن الحريق الذي اندلع في الأكاديمية البحرية أعقبه “انفجار بمخزن للذخيرة، وخلف اثنين من شهداء الواجب، هما آمر الأكاديمية العميد أحمد أيوب، وآمر الكلية البحرية العميد سالم أبوصلاح”، وفقًا لنص البيان.

وتابع البيان؛ أن “الحادث أدى إلى وفاة المواطن محمد فرج خليفة أحد سكان مخيم للنازحين من تاورغاء قريب من الأكاديمية”، ولفت البيان إلى أن “الأجهزة المعنية بحكومة الوفاق الوطني بادرت باتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف “، بحسب البيان.

وفي سياق متصل نفى عدد من النشطاء والمتابعون، وجود أي طلاب في الكلية البحرية، حيث أنها مؤسسة تعليمية، والدوام ينتهي بها في ساعة معينة يخلد فيها الجميع للنوم والراحة استعداداً ليوم شاق جديد من الدراسة والتدريب.

وطرح النشطاء العديد من الأسئلة المشروعة حول الحادث، ومنها، ما هو سر تواجد هؤلاء الضباط في هذه الساعة المتأخرة في هذا المكان؟، وكيف قُتل قيادات الكلية وهم أيضآ قيادات رفيعة في السلاح البحري؟، وهل يتواجد أتراك وسوريون في المكان؟، وكم عدد الضحايا وما هي رتبهم وجنسياتهم؟.