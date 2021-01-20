لجنة مكافحة كورونا طرابلس تحسم الأمر بشأن تعليق الدراسة في ليبيا وتعلق على الوضع الوبائي

أوصت اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة كورونا طرابلس بتعليق الدراسة في ليبيا لثلاثة أسابيع أخرى، بغرض إتمام خطة رفع جاهزية المؤسسات التعليمية.

وقال عضو اللجنة الاستشارية هشام بن مسعود وفي تصريحات اعلامية إن اللجنة تسعى لتوفير طواقم طبية مساعدة داخل المؤسسات التعليمية، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الحكم المحلي ومكاتب الرقابة الصحية والتعليمية بالبلديات، أو عبر الفرق التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأضاف عضو اللجنة “أعددنا مشروعًا لتطبيق عملي يستهدف مسؤولي التعليم، يجري من خلاله شرح الإطار الوبائي لفيروس كورونا وخطة مكافحته داخل المؤسسات التعليمية”، مشيرًا إلى أنهم طالبوا ديوان التعليم لتحمل التكاليف المالية المترتبة عن توفير احتياجات المؤسسات التعليمية الخاصة بمكافحة الوباء.

وأشار بن مسعود إلى أنه سيجري تفعيل مكاتب الصحة المدرسية، واستحداث إدارة جديدة تحت اسم الصحة الجامعية تعنى بالوضع الصحي داخل الجامعات والمعاهد.

وعن الوضع الوبائي، أفاد بن مسعود بأن الوضع يعد مستقرًا في الوقت الراهن، مبديًا تخوفاته من تفاقمه إثر تزايد الإصابات في مدن باطن الجبل وجنوب طرابلس، بعكس المنطقتين الشرقية والجنوبية اللتين تشهدان وضعًا مستقرًا، على حد وصفه.

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