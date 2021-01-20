جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية: ليبيا لم تعد دولة عبور بل أصبحت ضحية وتركت وحيدة

ليبيا – استقبل رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة داخلية الوفاق المبروك عبد الحفيظ أمس الثلاثاء سفير ألمانيا أوليفر أوفكزا.

اللقاء ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة عددًا من المواضيع المتعلقة بملف الهجرة غير الشرعية، ومساهمة الجانب الألماني في مكافحة هذه الظاهرة التي أصبحت مصدر قلق لدولة البحر الأبيض المتوسط.

وكما تطرق الاجتماع إلى مناقشة دور المنظمات الدولية العاملة بملف الهجرة، ومدى كفاءتها في معالجة لهذه الظاهرة.

وأوضح المبروك خلال اللقاء بأن المنظمات المعنية بملف الهجرة تعمل خارج ليبيا بحجة أن دولة ليبيا غير آمنة حسب التصنيف، الأمر الذي يعتبر تناقضًا تامًا من قبلهم، من خلال طلباتهم المقدمة للسلطات الليبية بإدماج المهاجرين داخل الدولة الليبية، موضحًا بأنه لا بد من خلق بدائل للدخل وفرص العمل بدول المصدر وخاصةً دول الطوق الليبي، للحد من تدفق المهاجرين عبر الأراضي الليبية.

كما أكد على أن ليبيا لم تعد دولة عبور بل أصبحت ضحية وتركت وحيدة لمواجهة ملف عجزت عنه دول العالم، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل الوصول لحلول عاجلة لا تمس الثوابت وسيادة الدولة الليبية، ورفض أي مظاهر التوطين بأي شكل من الأشكال.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية