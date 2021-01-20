بن شرادة: توقيت تعيين المبعوث الأممي الجديد يحمل في طياته أشياء غير مطمئنة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن توقيت تعيين المبعوث الأممي الجديد يحمل في طياته أشياء غير مطمئنة، رغم أن المسارات باتت واضحة.

بن شرادة أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن ستيفاني وليامز كان لها بصماتها في عملية الضغط على الأطراف، وأن ما يخشاه الجميع الآن هو عدم حزم المبعوث الجديد، إضافة إلى عدم إلمام المبعوث الجديد بالملف الليبي، وأنه قد يربك المشهد في ليبيا.

وحذر من أن عرقلة أي مسار أو توافق في الوقت الراهن قد يعود بالأوضاع إلى مربع الصفر، بحيث سيحتاج المبعوث الجديد للسماع والجلوس مع كافة الأطراف.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية