صحفية أمريكية: تركيا تجهز 1000 مرتزق سوري لإرسالهم إلى ليبيا

أكدت الصحفية الأمريكية ليندسي سنيل، المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، أن مصادر من «الجيش السوري الحر»، صرحت بأن تركيا تستعد لإرسال المزيد من المرتزقة إلى ليبيا.

وقالت سنيل، في تغريدة لها، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رصدتها وترجمتها «الساعة 24»: “مصادر الجيش الوطني السوري في إدلب أكدت أن تركيا تستعد لإرسال مزيد من المرتزقة السوريين إلى ليبيا”.

وأضافت “1000 رجل من فرقة الحمزات ومجموعة منشقة عنها «لواء المهام الخاصة» تم تشكيلها حديثًا في معسكر تدريب في أنطاكيا بتركيا، قبل إرسالهم إلى ليبيا «حيث يُمنع عليهم استخدام الهاتف / الإنترنت»”.

ويوم السبت الماضي، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة، تتألف من عشرات المسلحين من الفصائل السورية الموالية لأنقرة، اتجهت بالفعل إلى الأراضي التركية في طريقها إلى ليبيا.

وذكر موقع «خبر 24» التركي، أن 150 مسلحا من عناصر فصائل «الحمزات» و«العمشات» و«السلطان مراد»، و«فيلق الشام» و«فيلق المجد»، توجهوا إلى تركيا من معبر «حور كليس» الحدودي بين سوريا وتركيا، حيث يتم نقلهم إلى ليبيا.

وأضاف الموقع “استنادا إلى ناشطين سوريين، أن إرسال هذه الدفعة من المرتزقة، يأتي رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بموجب الاتفاق الموقع بين الفرقاء الليبيين في جنيف، بإشراف الأمم المتحدة، وأنه يهدف إلى تقديم تدريبات في المعسكرات التي تخضع لسيطرة ميليشيات «الوفاق»”.