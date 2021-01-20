بحث تعزيز التعاون “الليبي- التونسي” في مجالات الطاقة

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، الثلاثاء، مع السفير التونسي لدى ليبيا لسعد عجيلي، والوفد المرافق له بمقر الشركة الرئيس “بوابة الجبس”؛ سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وفتح آفاق التعاون في مجال الطاقة والصناعات الكهربائية.

وأثنى “العبدلي”، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية والطيّبة بين الشعبين الليبي والتونسي.

وحضر الاجتماع عضوا مجلس إدارة الشركة عبد السلام الأنصاري وعبد الحكيم الفرجاني، بالإضافة إلى على نجاح مدير إدارة العلاقات في الشركة.

وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك،ـ قد حذّر، قبل يومين، من تداعيات وخيمة لأزمة الكهرباء في الذروة الصيفية القادمة؛ جرّاء التأخر في إنجاز بعض المشروعات المهمة، وحثّ، خلال اجتماع مُوّسع مع الشركة العامة للكهرباء، الأطراف المعنية المتمثلة في المجلس الرئاسي والمصرف المركزي؛ على ضرورة الإسراع في اعتماد الميزانيات وتسييلها، حتى تتمكن الشركة العامة للكهرباء من تنفيذ المشروعات المتوقفة، وتتجنب تحميل المواطن مزيدًا من العناء.

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