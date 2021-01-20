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جهودٌ حثيثةٌ في وادي عتبة لتطوير اللغة الإنجليزية للناشئين

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت بلدة “السبيطات” في وادي عتبة، احتفالية لشركة “النجاح أولا” للتعليم والتدريب، لتخريج أولى دفعاتها من تلاميذ اللغة الإنجليزية، بحضور لفيف من مديري المؤسسات التعليمية، وجمع من أولياء الأمور.

وأشرف المعهد العالي للعلوم والتقنية على الدورة، واحتضن مفردات هذا الحفل، بمشاركة 14 تلميذًا قدّموا عروضًا فنيةً وغنائيةً باللغة الإنجليزية، حظيت باستحسان وإعجاب الحاضرين، الذين عبّروا عن سعادتهم بوصول أبنائهم إلى هذا المستوى من التعلّم.

وتهدف هذه الدورة إلى تحسين مستوى الطلاب في اللغة الإنجليزية في سنٍّ مبكرةٍ؛ لتذليل صعوبات تعلم مراحلها المستقبلية في المدارس الثانوية والجامعات.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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