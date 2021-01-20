انسحاب هيئة السلامة الوطنية طرابلس من مقر الأكاديمية البحرية جنزور

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن مسؤل في هيئة السلامة الوطنية طرابلس انسحاب الفرق من مقر الأكاديمية البحرية في جنزور غربي العاصمة الليبية بسبب الوضع الأمني.

وقال المسؤول لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الأربعاء، إنه تم إخماد حوالي 75 ‎%‎ من الحريق، والأضرار تصل نسبتها إلى 100%.

وأوضح المسؤول، أن الحريق والانفجار كان بمستودع “هنجر” يحوي أغطية و مراتب وقوارب ومعدات بحرية، مشيراً إلى أنهم ينتظرون تعليمات جديدة.

وكانت الأكاديمية البحرية بجنزور غربي طرابلس أعلنت وفاة آمرها عميد بحار “أحمد أيوب” وآمر الكلية البحرية عميد “سالم أبو صلاح” جراء الحريق الذي نشب بالمقر، وأعقبه انفجار قوي.

وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى – في اتصال هاتفي لـ”أخبار ليبيا24″ في ساعات الصبح الأولى اليوم الأربعاء، إن الانفجار كان بمخزن للذخيرة بعد وصول ألسنة اللهب له، فيما لم يعلن عن أي تفاصيل إضافية.