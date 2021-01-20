أهالي “درج” يُؤبّنون رائد العمل التطوعي في البلدة

لم تستقبل قاعة “درج” هذه المرة، الفنان الراحل والقائد الكشفي محمد سعد خليفة، بل احتضنت محبيه، وكل من يتذكره، في حفل تأبين أقيم بحضور أعضاء المجلس البلدي درج ومخاتير المحلات وقادة أفواج مفوضية غدامس، وناشطي المنظمات المدنية، وأسرة الفقيد ورفقائه في الدرب.

وألقيت العديد من الكلمات بهذه المناسبة، والتي أبرزت أهم مآثر محمد سعد، وتاريخه الحافل بالإنجازات على الصعيد الكشفي والشبابي والفني، كما تم تقديم شهادات التقدير، وتسليم أسرة الفقيد درع الوفاء؛ تخليدًا لسيرته العطرة وعرفانًا بكل ما قدّمه على جميع الأصعدة، والتي يضيق المجال عن سردها.

وعلى هامش الاحتفالية، أقيم معرض تم فيه استعراض بعض الصور والمقتنيات التراثية وشهادات التكريم للراحل، خاصةً أنه كان صاحب الفضل في إنشاء فكرة “البيت الدرجي النموذجي”، بالإضافة إلى تظاهرة رياضية باسم القائد الراحل محمد سعد خليفة، بإشراف نادي “الأرقم” الرياضي الثقافي الاجتماعي في “درج”.

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