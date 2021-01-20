«مكافحة الأمراض»: 659 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 868 حالة ووفاة 15 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 19 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (307).

واستلم المركز عدد (3733) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1316) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (900) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (237) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (120) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (130) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (42) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (104) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (65) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (77) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (168) عينة، مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (75) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (16) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (162) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (6) عينات، مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراته عدد (138) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (177) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3074) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (659) عينة موجبة لفيروس كورونا (446 جديدة + 213 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 156 حالة جديدة

عدد 87 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 3 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 14 حالة جديدة

عدد 53 حالة مخالطة

4.السواني بن ادم

عدد 2 حالة جديدة

5.نالوت

عدد 5 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

6.القره بوللي

عدد 4 حالة جديدة

7.الماية

عدد 16 حالة جديدة

8.السائح

عدد 3 حالة جديدة

9.الزهراء

عدد 15 حالة جديدة

10.الخمس

عدد 2 حالة جديدة

11.زليتن

عدد 24 حالة جديدة

عدد 14 حالة مخالطة

12.الرياينة

عدد 2 حالة جديدة

13.جنزور

عدد 13 حالة جديدة

14.السبيعة

عدد 2 حالة جديدة

15.الرحيبات

عدد 6 حالة جديدة

16.المنشية الجميل

عدد 2 حالة جديدة

17.ظاهر الجبل

عدد 1 حالة جديدة

18.يفرن

عدد 6 حالة جديدة

19.سبها

عدد 9 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

20.الشاطئ

عدد 9 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

21.الغريفة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

22.تراغن

عدد 6 حالة جديدة

23.القطرون

عدد 1 حالة جديدة

24.بنت بيه

عدد 1 حالة جديدة

25.البوانيس

عدد 2 حالة جديدة

26.وادي عتبة

عدد 7 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

27.قصر الأخيار

عدد 3 حالة جديدة

28.اجدابيا

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

29.بني وليد

عدد 11 حالة جديدة

30.الجفرة

عدد 9 حالة جديدة

31.الزاوية الغرب

عدد 20 حالة جديدة

32.قصر بن غشير

عدد 3 حالة جديدة

33.الزاوية المركز

عدد 35 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

34.صبراته

عدد 9 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

35.العجيلات

عدد 13 حالة جديدة

36.المعمورة

عدد 3 حالة جديدة

37.رقدالين

عدد 2 حالة جديدة

38.الزاوية الجنوب

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

39.درج

عدد 1 حالة جديدة

40.غريان

عدد 11 حالة جديدة

41.الزنتان

عدد 9 حالة مخالطة

42.ككلة

عدد 1 حالة جديدة

43.صرمان

عدد 3 حالة جديدة

44.العامرية

عدد 4 حالة جديدة

45.الجميل

عدد 4 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 868 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 721 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في اجدابيا

3.عدد 2 حالة في غريان

4.عدد 22 حالة في الجفرة

5.عدد 7 حالات في السبيعة

6.عدد 27 حالة في سبها

7.عدد 20 حالة في صبراته

8.عدد 34 حالة في مصراته

9.عدد 9 حالات في الزنتان

10.عدد 24 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 15 ) حالة الوفاة

1.عدد 8 حالات في طرابلس

2.عدد 1 حالة في صبراته

3.عدد 1 حالة في سوق الخميس امسيحل

4.عدد 1 حالة في درج

5.عدد 1 حالة في الجفرة

6.عدد 1 حالة في ككله

7.عدد 1 حالة في الزهراء

8.عدد 1 حالة في زليتن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 111124

2.الحالات النشطة : 20479

3.المتعافين : 88930

4.الوفيات : 1715