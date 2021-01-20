السفارة الإيطالية تنعي ضحايا انفجار الأكاديمية البحرية بجنزور

نعت السفارة الإيطالية في ليبيا ضحايا حادث انفجار الأكاديمية البحرية أمس.

وقالت السفارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن «إيطاليا تستقبل وببالغ الأسى خبر الحادث المأساوي الذي وقع ليلة البارحة بالأكاديمية البحرية في جنزور وأودى بحياة ثلاثة أشخاص، من بينهم آمرا الأكاديمية والكلية البحرية».

وتابعت «نعبر إلى أسر ضحايا هذه المأساة وإلى الجرحى وأسرهم، عن عميق حزننا مع أخلص تعابير مواساتنا القلبية لهم».

«الرئاسي» ينعى ضحايا الانفجار في مقر الأكاديمية البحرية

وفي وقت سابق من اليوم أكدت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق أن انفجارا وصفته بـ«المريع» وقع في مقر الأكاديمية البحرية بجنزور أمس الثلاثاء، أودى بحياة ثلاثة أشخاص بينهم اثنان من ضباط البحرية.

فيما أعلنت الأكاديمية البحرية أمس، وفاة آمرها «العميد ب» أحمد أيوب، وآمر الكلية البحرية «العميد ب» سالم أبوصلاح جراء الحادث، في حين أفاد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر اندلاع حريق في مقر نازحي تاورغاء المجاور للأكاديمية.

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