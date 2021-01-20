«مؤسسة النفط»: وقعنا على عقد إنشاء خزانات تجميع للمياه في جادو والرجبان

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، إنها وقعت على عقد لتنفيذ مشروعين لإنشاء خزانات تجميع المياه في جادو والرجبان.

وأشارت المؤسسة في بيان لها عبر حسابها على فيسبوك، اليوم الأربعاء، إلى أن المشروعين يأتيان ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية بالمؤسسة الوطنية للنفط وبرعاية وتمويل من ائتلاف شركة ريبسول الإسبانية، ومن خلال التنسيق مع اللجان التي تم تشكيلها بشركة أكاكوس للعمليات النفطية.

وأوضح البيان، أن رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله، حضر توقيع العقد إنشاء خزانات تجميع مياه بكل من بلديتي جادو والرجبان، مبينًا أن هذا التدخل من المؤسسة يأتي لحل مشكلة معاناة الأهالي بتلك المناطق من نقص المياه وصعوبة الحصول عليها منذ عدة سنوات.

وسيتم إنشاء خزان مياه تجميع بسعة 1000 متر مكعب بحقل آبار المتلّوي بجادو، بالإضافة إلى إنشاء خزانين مياه تجميع بسعة 250 متر مكعب لكل منهما لتغذيتها من حقل آبار كرتوم ببلدية الرجبان.