اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في مدينة ترهونة اليوم الأربعاء.

وأشارت إلى أن المقبرة في منطقة مشروع الربط، وجاري حاليا أعمال انتشال رفات الجثث فيها، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ولم توضح الهيئة عدد الجثث المكتشفة بالمقبرة.

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ويوم السبت الماضي، أعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق، التعرف على هوية عدد من الجثث المنتشلة في ترهونة، لم تحدده.

جاء ذلك بعد زيارة هذه الأسر معرض المتعلقات الشخصية الذي أقامته اللجنة المكلفة بشأن الإشراف على فتح المقابر الجماعية.

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