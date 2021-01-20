المهدوي: التطورات الأخيرة جيدة ولكنها غير كافية لإنهاء الانقسام السياسي

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس (خاص) |

20 January, 2021

رأى الناشط والمحلل سياسي أحمد عبدالله المهدوي، أن توافق أعضاء لجنة الحوار والتصويت على آلية اختيار المناصب خطوة جيدة، ولكنها غير كافية لإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا.

وقال المهدوي في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”اعتقد أن توافق أعضاء لجنة الحوار والتصويت على آلية اختيار المناصب خطوة أولى ولكنها غير كافية لإنهاء الانقسام السياسي، لأن المشكلة الرئيسية مازالت قائمة وهي السلاح المنتشر والميلشيات المؤدلجة التي ستكون عائق يثقل كاهل أي حكومة جديدة ولا يمكنها أن تؤدي عملها بالشكل المطلوب وبالتالي سيؤثر ذلك سلبا على حياة الموطن الليبي الذي يعاني من صراع النخب السياسية الليبية على السلطة”.

كما دعا المهدوي، الأمم المتحدة إلى إعطاء مساحة أكبر للمسار العسكري لاستكمال بنوده ووضع أرضية صلبة لأي اتفاق سياسي.

ومن ناحية المبعوث الأممي الجديد، قال المهدوي “إنه جاء في وقت حرج حيث أن السيدة استفاني شارفت على رسم خارطة طريق تسجل لها، وتعين كوبتش في هذا التوقيت قد يؤثر على مجريات المسارات جميعها، إضافة إلى أن الرجل لا يتمتع بسمعة طيبة في إدارته للملفات السابقة التي كلف بها ووصف بعدم الفاعلية في أداء مهامه سواء في لبنان أو العراق أو غيرها”، بحسب تعبيره.

واختتم المهدوي تصريح مشيرا إلى أن الشارع الليبي غير متفائل بما يقوم به المجتمع الدولي تجاه الأزمة الليبية ومؤمن بأن حل الأزمة لابد أن يكون من الداخل دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.