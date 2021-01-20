ليبيا الان

“بن تاهية” يكشف لـ “218” خرقًا مُحتملاً في سِجلّات الناخبين

تم النشر منذُ 26 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية، في تصريحات خاصة لـ”218″، الثلاثاء، أن منظومة الناخبين التي يتم العمل بها تم إنشاؤها منذ العام 2013، وهي متصلة بشكل مباشر مع منظومة الرقم الوطني ومنظومة مصلحة الأحوال المدنية، في حين أن المنظومة التي يتم العمل بها في المنطقة الشرقية مُنفصلة تمامًا عن منظومة الرقم الوطني ومنظومة سجل الناخبين، التي تعمل بها اللجنة المركزية، ممّا يجعل العملية الانتخابية عُرضةً للاختراق.

وعبّر “بن تاهية”، في ظهور خاص له في برنامج “البلاد”، الذي يُعرض على شاشة “218 news” عن استيائه من هذا الفصل بـ “حجج سياسية واهية”، مؤكدًا أن عمل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية فني بحت، قائم على خدمة كافة الليبيين، مُشددًا على ضرورة عدم فصل وتقسيم الليبيين شرقًا وغربًا.

وأكد “بن تاهية” أن هذه الإجراءات هي التي تسببت في عدم تمكين المنطقة الشرقية من الانتخابات البلدية طيلة سنوات 2018، 2019، 2020، والتي كان من الممكن أن تسير بسلاسة لاستقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة الشرقية؛ مما أنتج المشهد الحالي المُتمثّل في وجود مجالس تسييرية في أغلب بلديات المنطقة الشرقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك