ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

20 January, 2021

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين ،اليوم الأربعاء ،أن فرقها الفنية تمكنت من اكتشاف مقبرة جماعية جديدة بمنطقة مشروع الربط بمدينة ترهونة .

وقالت الهيئة على صفحتها الرسمية على شبكة المعلومات الدولية إن فرقها لازالت تواصل عمليات انتشال الجثث .

وكانت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين قد أفادت أمس بأنه تم تحديد هوية ضحيتين جديدتين من ضحايا الجثث مجهولة الهوية التي تم انتشالها من المقابر الجماعية فى مشروع الربط بترهونة .

وأوضحت الهيئة أن الجثتين التي تم التعرف عليهما في الأسبوع الثاني لمعرض الملابس والمتعلقات الشخصية للجثث من ملابسهما والعلامات المميزة بالجسم وتعودان للشقيقين منصور سعيد عبد القادر (36) سنة وحسين سعيد عبد القادر (37 ) سنة.

وفي الأسبوع الأول من المعرض تمكنت عدد من اسر المفقودين من تحديد 7 من الضحايا الذين عثر عليهم في المقابر الجماعية بمدينة ترهونة لترتفع عدد الجثث الضحايا التي تم التعرف عليها إلى ( 10 ) جثث .