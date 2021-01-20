«المركزي» ينشر أسعار العملات الدولية أمام الدينار اليوم

نشر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، أسعار صرف الدينار أمام العملات الأجنبية، إذ سجل متوسط سعر صرف الدولار 4.46 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.41 دينار، والجنيه الاسترليني 6.09 دينار، والفرانك السويسري 5.02 دينار، والين الياباني 4.3 دينار، والليرة التركية 0.59 دينار، واليوان الصيني 0.68 دينار، والروبل الروسي 0.6 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الريال السعودي 1.18 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2 دينار، والدينار التونسي 1.6 دينار، والدينار الجزائري 0.33 دينار، والدرهم المغربي 0.50 دينار.

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