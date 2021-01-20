ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

20 January, 2021

يبحث التعاون مع عقد صباح اليوم الاربعاء ،اجتماعا ضم كلا من رئيس منظمة الصحة العالمية اليزابيت هوف مع مدير إدارة الشؤون الادارية و المالية و مدير إدارة التدريب و التعاون الدولي و مدير مكتب المتابعة وتأكيد الجودة و اعضاء من إدارة التدريب و التعاون الدولي.

وتناول التعاون المشترك بين الطرفين حيث استعرض الحضور التحديات التي تواجه عمل المركز وإمكانية التغلب عليها بدعم منظمة الصحة العالمية فيما يخص العلوم التنظيميةورفع الكفآت لسلامة الغذاء والدواء ورحبت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية باعمال المركز واستعدادها لتوفير الدعم اللازم.

وتم الإتفاق مبدئيا على العمل المشترك لرفع كفاءة الوحدات التفتيشية التابعة للمركز لضمان جودة السلسلة الباردة للتطعيمات في ليبيا.