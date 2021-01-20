الرقابة على الأغذية والأدوية يغلق معملا لتصنيع رب التمر بزليتن

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأربعاء، عن غلق معمل لتصنيع رب التمر بزليتن.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه قام بحملة تفتيشية رفقة أعضاء جهاز الحرس البلدي زليتن وتم اكتشاف عدد من المخالفات الجسيمة شملت عدم تطابقه للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى عدم تواجد شهادات صحية للعاملين، و استعمال أواني من الألمونيوم غير صالحة للإستخدام وتم إتلافها.

وأشار المركز إلى أنه تم إتخاد الاجراءات القانونية و الضبطية اللازمة حيال المخالفين من قبل أعضاء جهاز الحرس البلدي من حيث الاختصاص.

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