ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

20 January, 2021

بحث وفد من شركة “هافلسان” التركية للتكنولوجيا الدفاعية، قضايا التعاون المشترك مع الشركة العامة للإلكترونات في ليبيا، خلال زيارة أجراها للعاصمة طرابلس.

وقام وفد الشركة “هافلسان” خلال اجتماع عُقد الأربعاء، في مقر الشركة العامة للإلكترونات ،بالتعريف بمشاريع وقدرات الشركة التركية للمسؤولين الليبيين.

وأكد المسؤولون في الشركة التركية أنهم حصلوا خلال الاجتماع على معلومات حول احتياجات ليبيا الملحة في مجال الدفاع.

وأشاروا إلى أنهم سيبدؤون بالأعمال اللازمة لتلبية الاحتياجات الليبية بالتعاون مع الشركات المحلية.

وأوضحوا أن الشركة تهدف لإنجاز المشاريع من خلال زيارة أكثر شمولا في المستقبل القريب.

ومن المقرر أن يجري وفد “هافلسان” زيارة لوزارة الدفاع ضمن إطار جولته في ليبيا.