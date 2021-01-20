مُفوّضية اللاجئين تُوزّع مواد إغاثية على المهاجرين في “الزنتان”

تُواصل فرق المفوّضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقديم المساعدة لجميع طالبي اللجوء المُفرَج عنهم من مركز إيواء “الزنتان”.

وبحسب المفوّضية؛ فقد تمّ توزيع مواد الإغاثة الأساسية والسلال الغذائية الخاصة ببرنامج الأغذية العالمي والكافية لمدة شهر واحد.

وكانت المفوضية والهيئة الليبية للإغاثة، قد وزّعت ملابس موسمية وبطانيات ومواد للتنظيف على 159 عائلة ليبية نازحة في مخيم “فلاح 2”.

وكانت المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد كشفت، في تقريرها، أنها قد نفّذت مع شركائها 43 مشروعًا من المشروعات سريعة التأثير في ليبيا، في عام 2020، بمشاركة فعّالة من المجتمعات المضيفة والنازحين، وذلك بالتشاور مع السلطات المحلية، موضحة أنها في العام الماضي، وزّعت مع شريكتها الهيئة الليبية للإغاثة، مواد الإغاثة الأساسية مثل “البطانيات والسخانات والملابس الشتوية والأغطية البلاستيكية والمصابيح الشمسية وأدوات المطبخ ومستلزمات النظافة”، على نحو 34 ألفًا من النازحين والعائدين في أكثر من عشر مدن، بما فيها “طرابلس وبنغازي ودرنة ومصراتة ومنطقة جبل نفوسة”.

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