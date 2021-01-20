شاهد..مكان الحريق والانفجار بمخزن الأكاديمية البحرية

نشرت أكاديمية الدراسات البحرية ،الأربعاء ،صوراً لمكان الحريق والانفجار بمخزن الأكاديمية ومكان وفاة آمر الأكاديمية العميد “أحمد أيوب” وآمر الكلية العميد “سالم أبو صلاح” وإصابة المقدم “ربيع إدريس” ،فضلا عن إصابة 5 بجروح.

وقال أمين الهاشمي، المتحدث باسم وزارة الصحة إن الحريق نشب داخل مقر الأكاديمية البحرية بمنطقة صياد غرب طرابلس، في وفاة ضابطين الأول آمر الأكاديمية العميد أحمد أيوب و(الثاني) آمر الكلية البحرية العميد سالم أبو صلاح”.

وأضاف الهاشمي “الحريق تسبب في وفاة مدني وإصابة خمسة آخرين، من سكان مخيم النازحين المقام داخل مقر الأكاديمية”.