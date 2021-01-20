«أبو فايد»: اتفاق «الغردقة» 9 فبراير سيكون ملزماً لملتقى الحوار دون نقاش

قال عضو مجلس الدولة المشارك في اجتماعات الغردقة إدريس أبو فايد، إن: “الخطوة القادمة اجتماع آخر في مدينة الغردقة يوم 9 فبراير بحضور مفوضية الانتخابات لاستكمال الاتفاق الموقع بين مجلس الدولة والبرلمان”.

أضاف “أبو فايد” في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” – اليوم الأربعاء: “الاتفاق سيكون ملزما لملتقى الحوار الوطني دون نقاش أو تعديل، ونتوقع أن يتم إقرار الدستور في أول جولة من الاستفتاء وإذا لم يقرّر فسيعاد إلى الهيئة لإجراء التعديلات” على حد قوله.

وتابع “أبو فايد” قائلاً: “كل مخرجات الملتقى ستحال إلى مجلس الدولة والبرلمان للتوافق على تضمينها في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري لتصبح وثيقة دستورية مؤقتة، وعقدت اليوم جلسة حضرها رئيس المخابرات المصرية عباس كامل عبر الاتصال المرئي، وكل الجلسات تمّت بإدارة المستشار القانوني للبعثة الأممية وحضور فريقي المسار الدستوري” وفق قوله.