ليبيا

ترجمة: ياسر محمد |

20 January, 2021

حذرت القائمة بأعمال المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز من أن الطبقة السياسية الممتدة عبر خطوط الصراع بين الشرق والغرب في ليبيا مصممة على الحفاظ على الوضع الراهن وسيطرتها المطلقة على خزائن الدولة.

وشبهت الدبلوماسية الأمريكية العديد منهم بالديناصورات، وتحدت ويليامز الدول الأجنبية التي من المحتمل أن تتحدى الموعد النهائي المتفق عليه ليبيًا يوم الأحد المقبل لسحب جميع القوات والمرتزقة من الخارج من الأراضي الليبية، زاعمًا أن الدول التي احتفظت بقوات في ليبيا كانت تفعل ذلك في انتهاك لسيادة البلاد.

ولدى كل من روسيا وتركيا قوات بالوكالة في ليبيا في محاولة للاستفادة من الصراع بين شرق وغرب البلاد الذي أصابها بالشلل منذ عام 2014.

وكانت ويليامز تتحدث إلى صحيفة الجارديان البريطانية خلال فاعليات منتدى الحوار السياسي الليبي وهو الهيئة التي أنشأتها لرسم طريق للمضي قدمًا في انتخابات الوحدة الوطنية مدعومة أخيرًا بأغلبية 73 ٪ وهي عملية يمكن بموجبها اختيار مسؤول تنفيذي موحد مؤقت لإدارة البلاد حتى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل. وقالت ويليامز إن عملية الترشيح ستبدأ الآن.

وكان المنتدى قد وصل إلى طريق مسدود منذ نوفمبر بشأن كيفية اختيار مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء يمثلون كل إقليم من اقاليم البلاد ورئيس وزراء. وقالت ويليامز إن بعض المناورات الأخيرة كانت مدفوعة جزئيًا لحسابات الأفراد حول النظام الذي من المرجح أن يفيدهم، لكنها أضافت أن البلاد لديها الآن فرصة نادرة للمضي قدمًا نحو الوحدة الوطنية. لكنها أوضحت ان ذلك سيتطلب تنازلات ضخمة من جميع الأطراف.

وسيحل يان كوبيش – وزير الخارجية السلوفاكي السابق ومبعوث الأمم المتحدة السابق في لبنان – محل ويليامز، لكنها ستظل في المنصب حتى نهاية فبراير للإشراف على تشكيل السلطة التنفيذية. وأصرت على أن رحيلها لن يبطئ الزخم.

لقد كانت تخاطر عن عمد لفرض وتيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والعسكري بحجة أنها تدافع عن الليبيين العاديين الذين سئموا الحرب الأهلية التي شنتها طبقة سياسية على جانبي البلاد والتي تفضل أحيانًا الوضع الراهن المربح على المؤسسات الوطنية الموحدة.

وحثت وليامز القوى الأجنبية على سحب قواتها من ليبيا، وأشارت إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبرالذي يتضمن فقرات لسحب المرتزقة الأجانب في غضون 60 يومًا ، تم الاتفاق عليها من قبل خمسة ضباط كبار من جانبي الحرب الأهلية.

وقالت إن الموعد النهائي المقرر لانسحاب القوات “كان قرارًا ليبيًا سياديًا تم اتخاذه من قبل الضباط العامين الذين يتبعون تسلسل قيادتهم وقادتهم الأعلى الذين وقعوا على اتفاق وقف إطلاق النار. من الواضح أنه إذا بقي المرتزقة على الأراضي الليبية ، فإنهم ينكرون إرادة الشعب الليبي”.

وأضافت “لذا إذا كانت الحكومات أو الدول التي سهلت بطريقة ما جلب هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا، ترفض الآن سحبهم ، فإنهم في الأساس ينكرون السيادة الليبية. يصبح السؤال بعد ذلك: كيف يمكنك أن تصف نفسك كصديق لليبيا إذا كنت تحبط إرادة وطلب المسؤولين الليبيين أنفسهم؟”

وتابعت “انها ليست علم الصواريخ. إذا تم نقل القوات الأجنبية جوا ، فيمكن إخراجها “.

وزعمت أن تقديرها بوجود 20 ألف جندي أجنبي في ليبيا ليس تخمينًا جامحًا، ولكنه يستند إلى أدلة قاطعة وربما يكون أقل من العدد الحقيقي.

لكنها احتفظت ببعض أقسى كلماتها لطبقة سياسية موجودة كانت تحاول عرقلة الانتخابات، وقالت “أعدادهم ليست كبيرة عدديًا، لكن هناك دائرة تحب استمرار الوضع الراهن. الطبقة السياسية الحالية ليست مهتمة بالانتحار الطبقي. إنهم يرون أي تغيير من خلال سلطة تنفيذية مؤقتة أو للانتخابات الوطنية على أنه نهاية لسيطرتهم على خزائن وموارد الدولة ، وبالتالي سيضع حداً لنظام المحسوبية الذي طوروه بمهارة في السنوات الأخيرة”.

وتابعت “تشكل الانتخابات تهديدًا مباشرًا لوضعهم الراهن، وسيقاتلون للدفاع عن وضعهم الراهن، وأعتقد أن هؤلاء الذين يحاولون منع تشكيل هيئة تنفيذية موحدة توافقية هم نفس القوى السياسية التي ستحاول تعطيل الانتخابات”.

واوضحت ليبيا لديها طرف في الوضع الراهن يتجاوز خطوط الصراع هؤلاء هم الأشخاص الذين استفادوا من الهيكل الاستثنائي الحالي ولا يريدون تغييره.

ودافعت عن شرعية المنتدى قائلة “منتدى الحوارشهد وجود فئات لم تدخل في عملية السلام منذ الثورة. إنه حوار ليبي حقًا، وهذا ما كان عليه الحال منذ أول لقاء له في تونس. إنه حيوي للغاية. لقد أسفرت عن الكثير من النتائج الجيدة ، ليس أقلها قرار إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر “.

كما حذرت السياسيين الليبيين من محاولة تجاوز المنتدى السياسي للأمم المتحدة على سبيل المثال من خلال إنشاء منافس. وأنشأ رئيس الوزراء الحالي المعترف به من قبل الأمم المتحدة والمقيم في طرابلس فايز السراج خلال الـ 48 ساعة الماضية جهازه الأمني الخاص بما في ذلك مليشيات طرابلس الرئيسية ، مما أثار شائعات بأنه ربما يعمل على تحدي شرعية المنتدى.

وقالت ويليامز “أي محاولة لتشكيل هيئة تنفيذية موحدة جديدة يجب أن تأتي تحت مظلة الحوار السياسي الليبي”.

وشككت في أن أي شخص بما في ذلك روسيا سوف يدعم حكومة منافسة، وأصرت على أن موسكو تدعم عملية الأمم المتحدة.