«المركزي»: مؤسسة النفط مستمرة في حجب إيراداتها.. ولم تحل الحسابات السيادية بالمصرف

أكد مصرف ليبيا المركزي استمرار المؤسسة الوطنية للنفط في حجب الإيرادات النفطية، وعدم إحالة حسابات الدولة السيادية بالمصرف.

جاء ذلك في بيان المصرف عن الإيراد والإنفاق خلال الفترة من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، والذي أظهر تحقيق الإيرادات النفطية عجزا بمقدار 3.59 مليار دينار مقارنة بالإيرادت المقدرة حسب الترتيبات المالية والمقدرة بنحو 6 مليارات.

– حرب بيانات وتبادل اتهامات بين المصرف المركزي ومؤسسة النفط

يذكر أن حرب بيانات اندلعت في نوفمبر الماضي، بين مؤسسة النفط والمصرف المركزي، حيث تبادلا الاتهامات حول دقة البيانات والأرقام المعلنة عن الإيرادات النفطية، بل وجرى التراشق بالاتهامات، التي امتدت إلى حديث عن غياب عدالة حول آلية وأوجه صرف تلك الإيرادات النفطية.

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