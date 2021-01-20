لجنة كورونا بالبريقة تحذر من تفاقم الوضع الوبائي لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا بالبريقة، اليوم الأربعاء، بأن هناك تهاون من قبل المواطنين وطلاب المدارس في تطبيق الإجراءات الوقائية لحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأنه لوحظ استمرار دراسة الطلاب على الرغم من تأكيد إصابة أحد أفراد عائلة طالب، محذرة من أن ذلك سيتسبب ذلك في انتشار العدوى و زديادة حالات الاصابة المؤكدة في المنطقة.

وأشارت اللجنة إلى أن عدم الاستماع الى نصائح فريق الرصد والتقصي بإجراء الحجر المنزلي للمخالطين وكذلك ارتياد عدد كبير من الطلاب للمدارس دون ارتداء الكمامة الطبيه وامتناع بعض حالات الاشتباه عن إجراء اختبار المسحه الانفية تسبب في ارتباك للعناصر الطبية بالمؤسسات الصحية.

وأعربت اللجنة عن أملها في أن يتعامل جميع المواطنين بوعي خلال تلك المرحلة والتعاون مع فريق الرصد والتقصي الوبائي واتباع تعليمات الفريق ومشرف العزل بالمنطقة، محذرة من انها إذا استمر الوضع على ماهو عليه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى من قبل المسؤولين منها إغلاق تام في للمدارس وتطبيق حظر جزئ بالمنطقة.

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