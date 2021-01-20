الجامعة العربية ترحب بما تم إنجازه في ملتقى الحوار السياسي الليبي

أعربت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بالتقدم المهم الذي تم إحرازه في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي في اتجاه تنفيذ الخطوات و الاستحقاقات التي تم الاتفاق عليها في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى في نوفمبر الماضي لتسوية الأزمة الليبية.

وأشاد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بما أعلنت عنه بعثة الدعم الأممية في ليبيا يوم أمس الثلاثاء بخصوص اعتماد أعضاء الملتقى آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التمهيدية المقبلة، داعيا الأطراف الليبية إلى الاستمرار في هذا الجهد المهم والتحلي بالروح الوطنية في سبيل الاتفاق على بقية الخطوات التنفيذية المطلوبة لتسوية الأزمة على كافة مساراتها المختلفة.

وأثنى المصدر على الجهد الذي تقوم به البعثة الأممية في رعاية مسارات التسوية بين الأشقاء الليبيين، مشددا على التزام الجامعة العربية بمواصلة مساندتها وتعاونها الوثيق مع الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، وكذا مع المبعوث الخاص الجديد لسكرتير عام الأمم المتحدة عندما يتولى مهام منصبه.

وقال المصدر أن أحمد أبو الغيط كان قد أجرى اتصالاً هاتفياً بالسيد يان كوبيش بمناسبة تعيينه مبعوثاً أممياً جديداً لليبيا، حيث تبادلا الرؤى بشأن مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة الليبية، واتفقا على تكثيف العمل الأممي العربي المشترك في سبيل التوصل إلى تسوية وطنية خالصة للوضع في البلاد.

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