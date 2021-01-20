“النجار” يطالب البلديات بتشكيل لجنة من 6 أفراد لحملة التطعيم ضد كورونا

أرسل المركز الوطني لمكافحة الأمراض برئاسة بدر الدين بشير النجار مدير عام المركز، خطابا لمدراء الخدمات الصحية بالبلديات، قال من خلاله، استعدادا لتنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ولضمان نجاح الحملة التطعيمية نأمل منكم بتشكيل لجنة للإشراف على الحملة بالبلدية .

وتتشكل اللجنة من 6 أفراد وهم، مدير إدارة الخدمات الصحية رئيسا ومدير مكتب الرعاية الصحية الأولية عضوا ومسئول عن المتابعة والتقييم والتخلص من المخلفات الطبية ومشرف التطعيمات عضوا والمدير التنفيذي للحملة.

أضافة إلى مساعد مشرف التطعيمات عضوا ومسئول عن الدائرة الباردة وطبيب عضوا ومسئول عن برنامج الآثار الجانبية للتطعيم وعنصر إداري عضوا ومقررا، على أن يتولى مشرف التطعيمات النواحي الفنية والتدريب والتواصل مع إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض