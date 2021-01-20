ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

20 January, 2021

أكد مصرف ليبيا المركزي استمرار المؤسسة الوطنية للنفط في حجب الإيرادات النفطية، وعدم إحالة حسابات الدولة السيادية بالمصرف.

و قال المصرف المركزي في بيان عن الإيراد والإنفاق خلال الفترة من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، والذي أظهر تحقيق الإيرادات النفطية عجزا بمقدار 3.59 مليار دينار مقارنة بالإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية والمقدرة بنحو 6 مليارات.