أكد مصرف ليبيا المركزي استمرار المؤسسة الوطنية للنفط في حجب الإيرادات النفطية، وعدم إحالة حسابات الدولة السيادية بالمصرف.
و قال المصرف المركزي في بيان عن الإيراد والإنفاق خلال الفترة من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، والذي أظهر تحقيق الإيرادات النفطية عجزا بمقدار 3.59 مليار دينار مقارنة بالإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية والمقدرة بنحو 6 مليارات.

بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق من 2020/01/01 حتى 2020/12/31.