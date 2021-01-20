ليبيا
المصرف المركزي :مؤسسة النفط مستمرة في حجب إيراداتها
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
20 January, 2021
أكد مصرف ليبيا المركزي استمرار المؤسسة الوطنية للنفط في حجب الإيرادات النفطية، وعدم إحالة حسابات الدولة السيادية بالمصرف.
و قال المصرف المركزي في بيان عن الإيراد والإنفاق خلال الفترة من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، والذي أظهر تحقيق الإيرادات النفطية عجزا بمقدار 3.59 مليار دينار مقارنة بالإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية والمقدرة بنحو 6 مليارات.
بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق من 2020/01/01 حتى 2020/12/31.
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