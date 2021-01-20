“حزب صوان” ينعي “ضحايا تفجير الأكاديمية البحرية” ويتجاهل المطالبة بفتح تحقيق

تجاهل حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، المطالبة بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الانفجار الذي وقع بمقر الأكاديمية البحرية بمنطقة الصياد ليلة البارحة بعد حريق عرضي نشب فيها، وأدى إلى وفاة آمر الأكاديمية البحرية أحمد أيوب، وآمر الكلية البحرية سالم أبوصلاح، وأحد المواطنين بالقرب من موقع الانفجار، وإصابة آخرين بجروح، في بيان نعي له اليوم الأربعاء، دون المطالبة بمعاقبة المقصرين.

قال “الحزب” الذي يرأسه محمد صوان: “يتقدم الحزب بتعازيه لعائلات الضحايا وذويهم وزملائهم والشعب الليبي كافة، في هذا المصاب الأليم، سائلين الله أن يلهمهم جميعاً جميل الصبر والسلوان، وأن يتقبل الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يعجل بشفاء وسلامة المصابين” وفق قوله.

أضاف في بيان: “كما يحث حزب العدالة والبناء الجهات المعنية إلى اتخاذ كافة إجراءات السلامة في مثل هذه الأماكن وتشديد الرقابة على تطبيقها، لتفادي مثل هذه الحوادث الأليمة التي تكررت في أكثر من مناسبة وفقدت جراءها ليبيا خيرة من رجال الوطن” على حد تعبيره.