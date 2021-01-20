بلدي طبرق يقرّر غلق المخابز الدوارة

قرّر المجلس البلدي طبرق ،بإصدار قرار ،بغلق المخابز الدوارة لعدم مطابقتها للشروط الصحية المطلوبة حسب تقارير المفتشين الصحيين ويغرم أصحاب هذه المخابز .

وقام رئيس المجلس التسييري لبلدي طبرق فرج بوالخطابية بجولة تفتيشية رافقه فيها عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق ميمون عبدالرسول ومدير جهاز الحرس البلدي وعدد من أفراد الجهاز .

وقد تم إغلاق عدد من المخابز الدوارة التي تديرها العمالة الوافدة بدون إجراءات دخول وبدون شهائد صحية وبدون رخص مزاولة، إضافة إلى التفتيش على عدد من المخابز الأخرى للتأكد من الإجراءات الإدارية والصحية.

بوالخطابية يغلق المخابز الدوارة لعدم مطابقتها للشروط الصحية المطلوبة حسب تقارير المفتشين الصحيين ويغرم أصحاب هذه المخابز…