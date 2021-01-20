ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

20 January, 2021

لليوم الخامس على التوالي تستمر إجراء الامتحانات النهائية لطلبة دبلوم المعاهد الصحية المتوسطة على مستوى ليبيا بدورها الأول للعام الدراسي 2019 – 2020م، بإشراف فاطمة سالم الوافي رئيس قسم التمريض بإدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة.

و تأتي هذه الخطوة ضمن الخطة التى اتخذتها الوزارة لسد العجز في التمريض بالمستشفيات، حيث بلغ عدد المتخرجين من المعهد (475) طالب وطالبة، في انتظار اعتماد الشهادات وتوزيعهم على المستشفيات.

ويستمر إجراء الامتحانات النظرية الى يوم الاثنين الموافق 25 يناير 2021م، وتليها الامتحانات السريرية حسب الجدول المقترح من لجنة العملي المركزية.

حيث بلغ عدد الطلبة المتقدمين (379) طالب وطالبة، موزعين على المعاهد:

المعهد الصحى طرابلس الطبى (32) طالب وطالبة، المعهد الصحى طرابلس المركز (14) طالب وطالبة، المعهد الصحى تاجوراء (25) طالب وطالبة، المعهد الصحى الحروق (27) طالب وطالبة، المعهد الصحى سبها (22) طالب وطالبة، المعهد الصحى مرزق (18) طالب وطالبة، المعهد الصحى مصراته (34) طالب وطالبة، المعهد الصحى مسلاته (25) طالب وطالبة، المعهد الصحى زليتن (59) طالب وطالبة، المعهد الصحى غريان (17) طالب وطالبة، المعهد الصحى مزدة (3) طالب وطالبة، المعهد الصحى الزنتان (25) طالب وطالبة، المعهد الصحى الزاوية (20) طالب وطالبة، المعهد الصحى صبراته (24) طالب وطالبة، المعهد الصحى العجيلات (34) طالب وطالبة، بإجمالي (15) معهد على مستوى ليبيا.