فوج كشّاف “تراغن” يُقيم برنامجًا تدريبيًا للمُنتسبين

شارك 22 فتى من فوج “تراغن” وفوج “أم الأرانب” للكشافة والمرشدات في الدورة التدريبية الخاصة بحلقة الفتيان، والتي نظمها فوج “تراغن”، داخل مدرسة “تراغن” الثانوية؛ لصقل وتنمية مهاراتهم اللغوية في فن الإلقاء في مجال الإنشاد الكشفي، وترديد الأهازيج وتنظيم وإدارة الألعاب الكشفية.

وضمّت الدورة، في جهازها القيادي، عشرة من قادة حلقة الفتيان من الفوجين، مُقسّمين وفق الهيكيلة الإدارية والفنية والتدريبية، في مثل هذه الدورات، وبما يتناسب مع برنامجها العام.

ويأتي تنظيم فوج “تراغن” للكشافة والمُرشدات لهذه الدورة؛ انطلاقًا من أن الأناشيد والألعاب الكشفية أدوات رئيسة في منهج التربية وفق الطريقة الكشفية، وقواعدها التعليمية، وضوابطها الخاصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية