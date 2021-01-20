ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

20 January, 2021

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، عن مصرع 43 شخصا على الأقل، في غرق زورق مهاجرين، قبالة شواطئ ليبيا، في حين تم إنقاذ 10 أشخاص آخرين.

وفي بيان مشترك، أعربت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن “حزنها العميق” لحادث الغرق الذي وقع الثلاثاء.

وأوضح البيان إلى أن الحادث هو “الأول في العام 2021 في شرق المتوسط وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا”.