الجامعة العربية ترحّب بالتقدم المُحرَز في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي

مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة دعا في بيان نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأربعاء الأطراف الليبية إلى الاستمرار في هذا الجهد المهم، والتحلي بالروح الوطنية في سبيل الاتفاق على بقية الخطوات التنفيذية المطلوبة لتسوية الأزمة على كافة مساراتها المختلفة.

وأشاد المصدر بما أعلنت عنه بعثة الدعم الأممية في ليبيا يوم أمس الثلاثاء، بخصوص اعتماد أعضاء الملتقى آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التمهيدية المقبلة.

ولفت المصدر إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد أجرى اتصالًا هاتفيًا بيان كوبيش، بمناسبة تعيينه مبعوثًا أمميًا جديدًا لليبيا.