13.14 مليار دولار مدفوعات النقد الأجنبي و 9.34 مليار قيمة العجز في 2020

قال المصرف المركزي إن العجز في إيرادات النقد الأجنبي وصل إلى 9 مليارات و 342 مليون دولار، خلال العام 2020، مشيرا إلى تغطية هذا العجز من احتياطياته من النقد الأجنبي.

وأوضح المصرف في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن إجمالي الإيرادات من النقد الأجنبي بلغ 3.8 مليار دولار، منها إيرادات صادرات نفطية بقيمة مليارين اثنين و51 مليون دولار عن العام 2019.

في حين بلغ إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي 13 مليارا و 142 مليون دولار عن الفترة من يناير إلى نهاية ديسمبر من العام 2020.

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وتوزعت تلك المدفوعات إلى:

أولا: 7 مليارات و 102 مليون دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية، تشمل 180 مليون دولار ما نفذ من مخصص أرباب الأسر، و 5 مليار و393 مليون دولار اعتمادات مستندية، ومليار و 529 مليون دولار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والتأمين وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين.

ثانيا: 6 مليارات و 40 مليون دولار تحويلات الدولة، منها 1.43 مليار دولار تشمل مصروفات القضايا الخارجية، والتحويلات الخارجية لوزارة المالية، بالإضافة إلى 3.27 مليار دولار للموسسة الوطنية للنفط لتغطية بند دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة، و 1.34 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.

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