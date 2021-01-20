لجنة المسار الدستوري تختتم جولتها الثانية بالغردقة

اختتمت لجنة المسار الدستوري، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعات جولتها الثانية التي احتضنتها مدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر برعاية الأمم المتحدة وباستضافة مصر.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق في تصريح صحفي إن الجلسة الختامية للجولة الثانية اختتمت ظهر اليوم و«تضمنت مصادقة مسؤول المسار الدستوري بالبعثة الأممية على محضر الاتفاق الذي تم التوصل إليه» خلال الاجتماع.

وأضاف بليحق أن الجلسة الختامية شهدت كلمة عبر الاتصال المرئي لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل هنأ خلالها الوفدين الليبيين على التواصل إلى اتفاق بشأن المسار الدستوري، مؤكداً على دعم مصر الدائم للشعب الليبي الشقيق دون تدخل في ما يقرره الليبيون».

كما شهدت الجلسة كلمة لمسؤول بعثة الأمم المتحدة المكلف بالمسار الدستوري وكلمة لرئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي وكلمة لوفدي مجلس النواب والدولة.

– أعضاء اللجنة الدستورية يتفقون على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية

ونوه بليحق إلى أن أعمال الجولة الثالثة للجنة المسار الدستوري ستستضيفها أيضا مدينة الغردقة في الفترة من 9 إلى 11 من فبراير القادم وستُدعى لها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لبحث الإجراءات التنفيذية للاتفاق الذي جرى التوصل إليه.

وأعلن أعضاء اللجنة الدستورية المشاركون في اجتماع المسار الدستوري المنعقد، اليوم الثلاثاء، بمدينة الغردقة المصرية، اتفاقهم «بإجماع الآراء» على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية، وذلك «بناء على القانون الصادر من مجلس النواب رقم (6) لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019 مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط، وإلغاء المادة السابعة منه».

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