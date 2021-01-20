عقب مضي عام على مؤتمر برلين.. بركة: القوى الدولية لا تريد حل الأزمة الليبية وإنما إدارتها

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي عثمان بركة إن القوى الدولية لا تريد حل الأزمة وإنما إدارتها.

بركة وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أضاف: “أنه ليس هناك التزامًا بمخرجات برلين ولا غيرها من المؤتمرات الدولية حول ليبيا”، مشيرًا إلى استمرار بعض الدول في جلب المرتزقة والسلاح إلى ليبيا.

واعتبر بركة أن انعقاد مؤتمر برلين كان عبثًا لعدم وجود آلية واضحة لتنفيذ مخرجاته، مستنكرًا تدخل عدد من الدول المعنية بالملف الليبي، حتى في الانتخابات البلدية، مختتمًا بأن التوجه العام أصبح إدارة الأزمة وليس حلها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية