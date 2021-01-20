لجنة المسار الدستوري تختتم اجتماعاتها بالغردقة

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اختتمت لجنة المسار الدستوري ظهر اليوم الأربعاء اجتماعاتها في الجولة الثانية المنعقدة في مدينة الغردقة المصرية برعاية الأمم المتحدة وباستضافة جمهورية مصر العربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن الجولة الثانية اختتمت ظهر اليوم بالجلسة الختامية التي تضمنت مصادقة مسؤول المسار الدستوري بالبعثة الأممية على محضر الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

وأضاف بلحيق أن الجلسة شهدت كلمة عبر الاتصال المرئي لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل هنأ خلالها الوفدين لتوصلهم إلى اتفاق مؤكداً دعم مصر الدائم للشعب الليبي دون تدخل فيما يقرره الليبيون.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أن الجلسة تضمنت كلمة لمسؤول بعثة الأمم المتحدة المكلف بالمسار الدستوري وكلمة لرئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي وكلمة لوفدي مجلس النواب والدولة.

أوأوضح بليحق أن عمال الجولة اختتمت لتستأنف في الجولة الثالثة التي ستعقد بمدينة الغردقة في الفترة من 9 إلى 11 من فبراير القادم والتي ستُدعى لها المفوضية العليا للانتخابات لبحث الإجراءات التنفيذية للاتفاق الذي تم التوصل إليه.