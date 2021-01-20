السفير التونسي لـ صنع االله: نرغب في الدخول الى السوق الليبي لتنفيذ مشاريع بقطاع النفط

ليبيا – استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس مصطفى صنع الله أمس الثلاثاء السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد عجيلي.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط تطوير سبل التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التونسية في مجال النفط والطاقة والانشاءات الهندسية.

بدوره، أشاد صنع الله بالدور الكبير التي قامت به الدولة التونسية في السنوات الماضية، من خلال مساعيها الحثيثة واحتضانها للعديد من الاجتماعات التي كان جلّها يهدف ويدفع باتجاه عودة الاستقرار لليبيا.

وأشار بأن قطاع النفط الليبي واعد وبه فرص كبيرة لمشاركة الشركات التونسية المتخصصة ذات الملاءة الفنية الممتازة، لافتًا إلى تضرر السعات التخزينية وخطوط نقل النفط الخام خلال السنوات الماضية، فهي فرصة لدخول الشركات التونسية المتخصصة في مجال الإنشاءات والهندسة، والعمل في قطاع النفط الليبي لتنفيذ مشاريع بناء الخزانات، ومد خطوط نقل النفط الخام التي تصل إلى آلاف الكيلومترات، مما يساهم في تحقيق مستهدفات المؤسسة وخططها الطموحة في زيادة معدلات الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد السفير التونسي أن الشركات التونسية ترغب في الدخول الى السوق الليبي لتنفيذ العديد من المشاريع المهمة لقطاع النفط، كونه الرافد الرئيس للاقتصاد في الدولة الليبية، وأحد أهم القطاعات بها، معبّرًا عن فخره بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على التنسيق لإقامة ورشة عمل موسّعة باستضافة المؤسسة الوطنية للنفط، تجمعها وشركاتها، بالشركات ورجال الأعمال من تونس، لمعرفة متطلبات قطاع النفط الليبي وما يحتاجه من أعمال ومشاريع مهمة لزيادة معدلات الإنتاج والنهوض بالاقتصاد الوطني.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية