شركة تسليح تركية في طرابلس بدعوة من «النمروش»

بحث وفد من شركة “هافلسان” التركية للتكنولوجيا الدفاعية، التعاون مع الشركة العامة للإلكترونات في ليبيا، خلال زيارة أجراها للعاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، بدعوة من صلاح الدين النمروش وزير دفاع حكومة الوفاق، في حضور قيادات وزارته.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مسؤولين في “هافلسان”، أنه تم التعريف بمشاريع وقدرات الشركة التركية للمسؤولين الليبيين، وأكد المسؤولون في الشركة التركية أنهم حصلوا خلال الاجتماع على معلومات حول احتياجات حكومة الوفاق الملحة في مجال الدفاع، وفق قولهم.

وأشاروا إلى أنهم سيبدؤون بالأعمال اللازمة لتلبية الاحتياجات المطلوبة بالتعاون مع الشركات المحلية، وأوضحوا أن الشركة تهدف لإنجاز المشاريع من خلال زيارة أكثر شمولا في المستقبل القريب، ومن المقرر أن يجري وفد “هافلسان​​​​​​​” زيارة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق ضمن إطار جولته في طرابلس.​​​​​​​