شرطة بوعطني يضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة المواطنين بعد إقامة استيقافات 

أخبار ليبيا24

أعلنت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة بوعطني تمكن من ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة المواطنين بعد إقامة استيقافات بدعوى أنهم يتبعون جهة أمنية.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني في المديرية أنه بناءً على إشارة وردت من غرفة عمليات مديرية أمن بنغازي مفادها قيام أشخاص يستقلون سيارة نوع تويوتا كامري اللون رصاصي بإجراء استيقافات للمواطنين في أوقات مختلفة وبأماكن مختلفة في الطرق الداخلية بمنطقة بوعطني.

وأضاف مكتب الإعلام أن عناصر العصابة يتظاهرون بأنهم تابعين لجهة أمنية ثم يقومون بسرقة ونهب ما يمكنهم نهبه ويلوذون بالفرار بعد كل عملية.

وأشار المكتب إلى أنه تم تكليف مجموعة تحريات المركز بإجراء جولات مستمرة في كل الطرق الداخلية وبمختلف الأوقات ، وأثمر التحري بمشاهدة مركبة بنفس مواصفات المبلغ عنها متوقفة بجانب الطريق وبالقرب منها ثلاثة أشخاص مستوقفين سيارة.

وأفاد مكتب الإعلام الأمني أنه بعد اقتراب مجموعة تحريات المركز وجدوا الأشخاص (س.ع.ك) و (م . م) و (ف . م) ليبيي الجنسية قائمين بعملية سلب المواطن (أ. ب. أ) والمواطن (م. أ ) ليبيي الجنسية.

وأكد مكتب الإعلام أنه على الفور باستخدام عنصر المفاجأة تمكن عناصر التحريات من تثبيط حركة المجرمين وإلقاء القبض عليهم بالكامل وهم متلبسين بارتكاب الجريمة وتم إيداعهم بالسجن تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.